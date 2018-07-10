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رسميا .. ريال مدريد يعلن انتقال النجم رونالدو إلى يوفنتوس

الرياضة

رسميا .. ريال مدريد يعلن انتقال النجم رونالدو إلى يوفنتوس
Reuters
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أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي.

وأوضح المكتب الصحفي للفريق الملكي، أن قرار الانتقال جاء بناء على طلب من النجم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 33 عامًا.

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 105 ملايين يورو، وأن رونالدو وقع على عقد لمدة أربعة مواسم مع السيدة العجوز، براتب سنوي قدره 30 مليون يورو.

والتحق كريستيانو رونالدو بصفوف ريال مدريد في عام 2009، قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم آنذاك.

ودافع النجم البرتغالي عن ألوان الفريق الملكي في 138 مباراة، أحرز خلالها 450 هدفا.

وأحرز رونالدو مع الريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني مرتين، إضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، وتوج أربع مرات بلقب بطل دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس العالم للأندية.

المصدر: RT 

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