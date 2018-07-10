رئيس يوفنتوس يطارد رونالدو في اليونان

سافر رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أندريا أنيللي، إلى اليونان من أجل لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، الذي يقضي عطلته هناك.

ونشر الصحفي الرياضي، تانكريدي بالميري، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة قال إنها حصرية، معلقا عليها: "رئيس نادي يوفنتوس في مطار (بيزا – إيطاليا) متوجها إلى مدينة كالاماتا اليونانية من أجل لقاء كريستيانو رونالدو"

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 июля 2018 г.

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وينوي يوفنتوس التعاقد مع كريستيانو رونالدو في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وأبدى النجم البرتغالي موافقته على الانتقال إلى اليوفي، وقد تتم الصفقة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأعلن في وقت سابق أن وكيل الدون رونالدو مواطنه خورخي مينديز سيجري محادثات حاسمة مع ريال مدريد حول مستقبل أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

المصدر: RT