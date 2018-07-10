مدافع كرواتيا يقع في المحظور مجددا (فيديو)

نشر المدون دانيلو ياكوفلييف فيديو على حسابه في فيسبوك، يظهر فيه مدافع منتخب كرواتيا دوماغوي فيدا، وهو يردد عبارة "المجد لأوكرانيا".

وظهر فيدا برفقة نجم الكرة الكرواتية إيفيكا أوليتش، الذي يشتغل حاليا ضمن الطاقم التدريبي للمنتخب المحلي، وهو يتحدث باللغة الكرواتية، قبل أن يردد عبارة "المجد لأوكرانيا".

وكان المدافع الكرواتي قد ظهر في مقطع فيديو بعد انتهاء مباراة روسيا وكرواتيا السبت الماضي، وهو يصرخ: "المجد لأوكرانيا"، قبل أن يضيف أوغنين فوكويفيتش وهو أحد أعضاء بعثة منتخب كرواتيا: "هذا الانتصار لدينامو وأوكرانيا… إلى الأمام كرواتيا".

وبعد هذه الواقعة وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إنذارا لفيدا، كما أكد المكتب الصحفي للاتحاد الكرواتي، أنه اتخذ قرار استبعاد فوكويفيتش من بعثة المنتخب الكرواتي.

وسيواجه منتخب كرواتيا نظيره الإنجليزي، غدا الأربعاء، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

المصدر: لينتا.رو