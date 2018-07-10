كل شيء

سامباولي مستمر مع الأرجنتين

10 يوليو 2018 | 07:51 GMT
سامباولي مستمر مع الأرجنتين
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khq5
Dylan Martinez / Reuters

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيبقي في الوقت الراهن على مدرب المنتخب الأول خورخي سامباولي، رغم الخروج المبكر لـ"راقصي التانغو" من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد عقد الرئيس الاتحاد كلاوديو تابيا ونائبه دانيال أنغيليشي، اجتماعا لساعة مع سامباولي أمس الاثنين، تطرق إلى أداء وكفاءة المدرب في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن سامباولي سيبقى في منصبه في الوقت الراهن، كما سيتولى قيادة منتخب الأرجنتين ما دون 20 عاما في دورة ودية تقام في لالكوديا بمقاطعة فالنسيا الإسبانية نهاية الشهر الجاري.

وكانت الفكرة الأولى لدى مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني هي إقالة سامباولي، بعد خروج الأرجنتين من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي، بخسارته أمام فرنسا (3-4)، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن.

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
سامباولي مستمر مع الأرجنتين
10 يوليو 2018 | 07:51 GMT
حكم تركي لموقعة إنجلترا وكرواتيا
10 يوليو 2018 | 07:06 GMT
مباراة اليوم.. صراع بين الديوك والشياطين الحمر في المربع الذهبي لمونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 22:12 GMT
مدرب روسيا يتمنى فوز الشياطين الحمر بمونديال 2018
09 يوليو 2018 | 21:02 GMT
البطريرك كيريل يهنئ المنتخب الروسي على أدائه في المونديال
09 يوليو 2018 | 19:32 GMT
مونديال روسيا.. مارتينيز يؤكد أن هنري كان "الحلقة المفقودة" لبلجيكا
09 يوليو 2018 | 18:29 GMT
صديقة لاعب عربي الأصلي تصل إلى مونديال روسيا بطائرة خاصة
09 يوليو 2018 | 17:25 GMT
الجماهير الروسية تحتفي بمنتخبها الوطني وتعبر عن شكرها له
09 يوليو 2018 | 16:32 GMT
بلجيكا تواجه فرنسا في سان بطرسبورغ
09 يوليو 2018 | 16:26 GMT
الناتو: المربع الذهبي لمونديال روسيا من حلفنا
09 يوليو 2018 | 16:21 GMT
هل يغير نهائي مونديال روسيا موعد نهائي ويمبلدون للتنس؟
09 يوليو 2018 | 15:35 GMT
رسميا.. طنجة المغربية تحتضن نهائي السوبر الإسباني
09 يوليو 2018 | 14:45 GMT
شاهد.. مقدمة برامج روسية توجه رسالة خاصة لأحد نجوم مونديال 2018
09 يوليو 2018 | 14:31 GMT
مونديال روسيا.. أنباء سارة لإنجلترا قبل مواجهة كرواتيا
09 يوليو 2018 | 14:01 GMT
استبعاد أحد أعضاء بعثة منتخب كرواتيا من مونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 13:51 GMT
تسريب تشكيلة فرنسا لمواجهة بلجيكا في نصف نهائي المونديال
09 يوليو 2018 | 13:34 GMT
مشجعون روس يقاطعون مقابلة لنجم منتخب إنجلترا بإطلاق النشيد البريطاني (فيديو)
09 يوليو 2018 | 13:18 GMT
تعيين 12 حكما و26 مساعدا للمرحلة النهائية من مونديال روسيا 2018
09 يوليو 2018 | 13:14 GMT
الاتحاد البرازيلي يدين الإساءات العنصرية ضد فرناندينيو
09 يوليو 2018 | 12:32 GMT
رسميا.. إنريكي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا
09 يوليو 2018 | 12:29 GMT
مونديال روسيا.. دربي فرنسي بلجيكي لأجل مقعد في النهائي
09 يوليو 2018 | 12:13 GMT
ملك بلجيكا يحضر مباراة "الشياطين الحمر" في نصف نهائي مونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 11:15 GMT
مونديال روسيا.. غريزمان يشعر بضغط أقل من "يورو 2016"
09 يوليو 2018 | 11:15 GMT
سان جيرمان يرصد مبلغا فلكيا لضم نجم برشلونة
09 يوليو 2018 | 10:33 GMT
كين على رأس قائمة 5 مرشحين لخلافة رونالدو في الريال
09 يوليو 2018 | 10:29 GMT
إسبانيا تختار المدير الرياضي الجديد!
09 يوليو 2018 | 10:21 GMT
صور صلاح تزين أشهر شوارع ليفربول
09 يوليو 2018 | 08:58 GMT
قبيل مواجهة فرنسا.. هازارد يصدم البلجيكيين
09 يوليو 2018 | 08:41 GMT
شاهد.. أحدث صيحة في عالم الموضة مستوحاة من المونديال
09 يوليو 2018 | 08:00 GMT
بقرة فيفا الحلوب
09 يوليو 2018 | 07:52 GMT
6 لاعبين جذورهم عربية في نصف نهائي مونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 07:26 GMT
العمل التطوعي قيمة كبيرة في المونديال
09 يوليو 2018 | 03:23 GMT
مونديال روسيا.. استقبال "هزيل" لنجوم السامبا في ريو دي جانيرو
08 يوليو 2018 | 22:12 GMT
الفيفا يكشف عن حكم مواجهة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 21:52 GMT
مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا
08 يوليو 2018 | 21:21 GMT
تشيرتشيسوف يكسب احترام الروس
08 يوليو 2018 | 19:16 GMT
المنتخب الروسي يشكر جماهيره
08 يوليو 2018 | 17:46 GMT
مونديال روسيا.. هازار ولوكاكو وفيتسل وكومباني يغيبون عن التدريب الجماعي
08 يوليو 2018 | 17:13 GMT
أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا
08 يوليو 2018 | 17:02 GMT
فالديراما: مونديال روسيا رائع
08 يوليو 2018 | 16:02 GMT