سامباولي مستمر مع الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيبقي في الوقت الراهن على مدرب المنتخب الأول خورخي سامباولي، رغم الخروج المبكر لـ"راقصي التانغو" من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد عقد الرئيس الاتحاد كلاوديو تابيا ونائبه دانيال أنغيليشي، اجتماعا لساعة مع سامباولي أمس الاثنين، تطرق إلى أداء وكفاءة المدرب في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن سامباولي سيبقى في منصبه في الوقت الراهن، كما سيتولى قيادة منتخب الأرجنتين ما دون 20 عاما في دورة ودية تقام في لالكوديا بمقاطعة فالنسيا الإسبانية نهاية الشهر الجاري.

وكانت الفكرة الأولى لدى مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني هي إقالة سامباولي، بعد خروج الأرجنتين من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي، بخسارته أمام فرنسا (3-4)، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن.

المصدر: وكالات