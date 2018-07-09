الحارس السوري إبراهيم عالمة يكشف سبب فسخ عقده مع القادسية السعودي

سيعقد حارس مرمى منتخب سوريا، إبراهيم عالمة، مؤتمرا صحفيا، غدا الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات للاتحاد السوري لكرة القدم، لشرح ملابسات فسخ عقده مع نادي القادسية السعودي.

وقررت إدارة نادي القادسية السعودي، في خطوة مفاجئة، إلغاء التعاقد رسميا مع الحارس إبراهيم عالمة، القادم من الدوري الإيراني.

وأصدر النادي السعودي بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه: "تعلن إدارة نادي القادسية أنه قد تم وبشكل ودي إلغاء الاتفاق مع الحارس السوري إبراهيم عالمة".

▪️بيان من مجلس ادارة النادي .. pic.twitter.com/jOCg6TEsRu — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) 5 июля 2018 г.

ولم يكشف القادسية أي تفاصيل، بخصوص السبب وراء إلغاء التعاقد مع حارس المرمى السوري، الذي خاض تجربة مع نادي سبهان الإيراني.

بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة

معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh



▪️حارس منتخب سوريا الدولي ابراهيم عالمة يوقع لـ #القادسية

❤️💛 pic.twitter.com/I22YPDHShO — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 21, 2018

وكان نادي القادسية قد أعلن، يوم 22 يونيو الماضي، عن تعاقده مع إبراهيم عالمة، وذلك عبر "تغريدة" نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر".

المصدر:RT