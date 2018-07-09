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الحارس السوري إبراهيم عالمة يكشف سبب فسخ عقده مع القادسية السعودي

الرياضة

الحارس السوري إبراهيم عالمة يكشف سبب فسخ عقده مع القادسية السعودي
AFP KARIM JAAFAR
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سيعقد حارس مرمى منتخب سوريا، إبراهيم عالمة، مؤتمرا صحفيا، غدا الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات للاتحاد السوري لكرة القدم، لشرح ملابسات فسخ عقده مع نادي القادسية السعودي.

وقررت إدارة نادي القادسية السعودي، في خطوة مفاجئة، إلغاء التعاقد رسميا مع الحارس إبراهيم عالمة، القادم من الدوري الإيراني.

وأصدر النادي السعودي بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه: "تعلن إدارة نادي القادسية أنه قد تم وبشكل ودي إلغاء الاتفاق مع الحارس السوري إبراهيم عالمة".

ولم يكشف القادسية أي تفاصيل، بخصوص السبب وراء إلغاء التعاقد مع حارس المرمى السوري، الذي خاض تجربة مع نادي سبهان الإيراني.

وكان نادي القادسية قد أعلن، يوم 22 يونيو الماضي، عن تعاقده مع إبراهيم عالمة، وذلك عبر "تغريدة" نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر".

المصدر:RT

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