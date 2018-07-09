صديقة لاعب عربي الأصلي تصل إلى مونديال روسيا بطائرة خاصة

ستحضر الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون، غدا الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وذلك ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018.

وكشفت صحيفة "lequipe" الفرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حجز طائرة خاصة لأسر لاعبي منتخب "الديوك" لحضور هذه المباراة، بمن فيهم باميلا أندرسون صديقة مدافع منتخب فرنسا عادل رامي، المغربي الأصل.

وقالت الصحيفة إن "باميلا أندرسون، صديقة عادل رامي، أعلنت توجهها إلى روسيا متأخرا، لكنها تلقت دعوة من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأمر الذي سيشكل مفاجأة للمدافع".

Reuters Eric Gaillard

وأعلن قصر الأليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مباراة الديوك مع الشياطين الحمر. كما سيحضرها رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل.

وستقام المباراة بين فرنسا وبلجيكا، يوم الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: "iz.ru"