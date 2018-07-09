 
مباشر

فيدرر إلى ربع نهائي ويمبلدون

الرياضة

فيدرر إلى ربع نهائي ويمبلدون
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khm4

بلغ السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب ربع نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الاثنين.

وأنهى فيدرر اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-0 و7-5 و6-4، وبفوزه على مانارينو، يكون فيدرر البالغ من العمر (36 عاما) قد تأهل إلى ربع نهائي المسابقة للمرة السادسة عشرة في تاريخ مشاركاته.

واحتفظ السويسري بسجله نظيفا من دون خسارة أي مجموعة في ويمبلدون منذ 2016، رافعا عدد مجموعاته النظيفة إلى 32 تواليا. وهو يخوض ربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى للمرة 53 في مسيرته محترفا.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انطلاق حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان