فيدرر إلى ربع نهائي ويمبلدون

بلغ السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب ربع نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الاثنين.

وأنهى فيدرر اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-0 و7-5 و6-4، وبفوزه على مانارينو، يكون فيدرر البالغ من العمر (36 عاما) قد تأهل إلى ربع نهائي المسابقة للمرة السادسة عشرة في تاريخ مشاركاته.

واحتفظ السويسري بسجله نظيفا من دون خسارة أي مجموعة في ويمبلدون منذ 2016، رافعا عدد مجموعاته النظيفة إلى 32 تواليا. وهو يخوض ربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى للمرة 53 في مسيرته محترفا.

المصدر: أ ف ب