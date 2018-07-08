كل شيء

أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا

08 يوليو 2018 | 17:02 GMT
أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khha
/ Sputnik

كشفت منافسات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، عن عدد من اللاعبين البارزين، من بينهم اللاعب الروسي ألكسندر غولوفين.

وتصدر المهاجم المكسيكي، هيرفينغ لوزانو (22 عاما)، قائمة صحيفة "fourfourtwo" البريطانية لأفضل 10 لاعبين في المونديال.

وقد أصبح هيرفينغ لوزانو الملقب بـ" تشاكي"، صاحب الإنجاز الفريد لمنتخب المكسيك، بإحرازه هدف الفوز على منتخب الألماني، وساعد منتخب بلاده في الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وساهم في صعوده إلى الدور الـ 16 من البطولة، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، بعد ظهوره بالمستوى الرائع.

وجاء الياباني المخضرم تكاشي إينوي في مركز الوصافة، وساعد منتخب الساموراي في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام بلجيكا (2-3)، بهدف قاتل، بعد أن تقدم بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني.

واحتل النجم الروسي ألكسندر غولوفين المركز الثالث، بعد أن قاد منتخب بلاده لبلوغ دور الثمانية من البطولة، بإحرازه هدفا في مرمى السعودية، وأدرك التعادل أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يفوز عليه بركلات الترجيح، وينتزع بطاقة العبور إلى الدور الثمانية، الذي خسر فيه أمام كرواتيا أيضا بركلات الترجيح.

وفيما يلي قائمة افضل عشرة لاعبين وفقا لصحيفة "fourfourtwo":

1- هيرفينغ لوزانو (المكسيك)

2- تاكاشي اينوي (اليابان)

3- ألكسندر غولوفين (روسيا)

4- انتي ريبيتش (كرواتيا)

5- خوان كينتيرو (كولومبيا)

6- بنجامين بافار (فرنسا)

7- رودريغو بينتانكور (الأوروغواي)

8- موسى واغي (السنغال)

9. تشو هين وو (كوريا الجنوبية)

10- فيكتور كلاسن (السويد).

المصدر: "kp.ru" 

مشهور في المجتمع
مونديال روسيا.. هازار ولوكاكو وفيتسل وكومباني يغيبون عن التدريب الجماعي
08 يوليو 2018 | 17:13 GMT
أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا
08 يوليو 2018 | 17:02 GMT
فالديراما: مونديال روسيا رائع
08 يوليو 2018 | 16:02 GMT
إحصائيات مثيرة لمونديال 2018 عقب دور الثمانية
08 يوليو 2018 | 15:25 GMT
"الفيفا" ينذر لاعب منتخب كرواتيا بسبب أوكرانيا (فيديو)
08 يوليو 2018 | 15:18 GMT
رئيس الوزراء البلجيكي سيحضر مباراة بلاده أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 14:02 GMT
أولى ضحايا خسارة روسيا أمام كرواتيا
08 يوليو 2018 | 13:09 GMT
والد أوزيل يحث نجله على ترك المنتخب الألماني
08 يوليو 2018 | 13:07 GMT
هييرو يرحل عن منتخب "لاروخا" بعد إقصاء مرير
08 يوليو 2018 | 12:16 GMT
مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم
08 يوليو 2018 | 11:52 GMT
فعاليات ترويجية لمونديال 2022
08 يوليو 2018 | 11:43 GMT
كرواتيا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 11:33 GMT
بيكهام للسلطان إبرا.. وعد الحر دين!
08 يوليو 2018 | 11:29 GMT
قائمة هدافي مونديال روسيا قبل المربع الذهبي
08 يوليو 2018 | 10:52 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع لاعبي بلادها في غرفة تبديل ملابسهم
08 يوليو 2018 | 10:51 GMT
الاتحاد البرازيلي يعرض على تيتي الاستمرار
08 يوليو 2018 | 10:18 GMT
إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنجلترا
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT
اعتزال صاحب الرقم القياسي في منتخب روسيا .. (فيديو)
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT
بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تتجول في شوارع سوتشي وتلتقط الصور مع المارة
08 يوليو 2018 | 08:25 GMT
شاهد.. لحظة وصول منتخب روسيا إلى موسكو
08 يوليو 2018 | 07:44 GMT
مدرب كرواتيا: كنا محظوظين أمام روسيا
08 يوليو 2018 | 07:37 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تعانق مدفيديف بعد فوز منتخب بلادها
08 يوليو 2018 | 06:36 GMT
أول تعليق من مدرب روسيا بعد وداع المونديال
07 يوليو 2018 | 22:04 GMT
أهداف مباراتي اليوم الـ 25 من مونديال روسيا 2018
07 يوليو 2018 | 22:00 GMT
نيمار: هذه أسوأ لحظة في مسيرتي
07 يوليو 2018 | 20:57 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا وكرواتيا
07 يوليو 2018 | 16:56 GMT
السلطان إبرا يخسر الرهان أمام بيكهام
07 يوليو 2018 | 16:49 GMT
الطوارئ البرتغالية تسخر من نيمار!
07 يوليو 2018 | 16:49 GMT
شاهد.. صديقة رونالدو السابقة الروسية إيرينا شايك تدعم منتخب بلادها على طريقتها
07 يوليو 2018 | 16:22 GMT
شاهد.. فرحة المشجعين الإنجليز بالهدف الثاني لمنتخبهم في شباك السويد
07 يوليو 2018 | 16:20 GMT
لجنة قطر 2022: حصلنا على خبرة كبيرة من مونديال روسيا على مستوى التنظيم والأمن
07 يوليو 2018 | 15:59 GMT
بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 15:55 GMT
مونديال روسيا.. هنري سيكون مسرورا بفوز فرنسا على بلجيكا
07 يوليو 2018 | 14:38 GMT
قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد الخروج من المونديال
07 يوليو 2018 | 13:46 GMT
سكولاري عن نيمار: لدينا بيليه واحد لا خليفة له!
07 يوليو 2018 | 13:22 GMT
الرئيسة الكرواتية تصل سوتشي عبر رحلة جوية عادية
07 يوليو 2018 | 13:19 GMT
التشكيلة الأساسية لمنتخبي السويد "Gulo Gulo" وإنجلترا "الأسود الثلاثة"
07 يوليو 2018 | 13:19 GMT
شاهد.. مشجع إنجليزي ينفذ وعده بوشم قائمة منتخب بلاده على جلده
07 يوليو 2018 | 13:04 GMT
في العرس الكروي العالمي.. الكل رابح
07 يوليو 2018 | 13:03 GMT
بلجيكا تهزم البرازيل بنتيجة 2 – 1
07 يوليو 2018 | 12:46 GMT