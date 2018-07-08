إحصائيات مثيرة لمونديال 2018 عقب دور الثمانية

جرت 60 مباراة من أصل 64 في إطار نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، وبقيت أربع مباريات فقط.

وفيما يلي بعض إحصائيات البطولة عقب انتهاء مباريات الدور ربع النهائي:

- عدد الأهداف: 157، المعدل الوسطي في المباراة الواحدة (2.6)

- البطاقات الصفراء: 205، المعدل الوسطي في المباراة الواحدة (3.5)

- البطاقات الحمراء: 4، المعدل الوسطي في المباراة الواحدة (0.07)

- التمريرات الناجحة 46172، المعدل الوسطي في المباراة الواحدة (769.5)

أكبر عدد من الأهداف لمنتخب واحد:

- بلجيكا – 14 هدفا

أفضل منتخب من الناحية الهجومية:

- البرازيل – 292 هجمة

أفضل منتخب من ناحية التمرير:

- إسبانيا – 3120 تمريرة

أفضل منتخب من الناحية الدفاعية:

- روسيا – 259 (الإبعاد، التدخلات، التصديات)

اللاعبون:

أفضل هداف:

- هاري كين (إنجلترا) - 6 أهداف، المعدل الوسطي في المباراة الواحدة (2.6) .

أكثر المحاولات على المرمى:

- نيمار (البرازيل) – 27 محاولة

أكثر من قطع المسافات:

- رومان روبنين (روسيا) – 62 كم

أكثر من لعب تمريرات ناجحة:

- سيرخيو راموس (إسبانيا) - 485 تمريرة

أفضل التصديات (الحارس):

- غييرمو أوتشوار (المكسيك) – 25 تصديا.

أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة:

- بلجيكا – تونس – 7 أهداف، المعدل في البطولة (2.6)

- إنجلترا – بنما – 7 أهداف، المعدل في البطولة (2.6)

أكثر المحاولات على المرمى:

- بلجيكا – تونس – 31 محاولة، المعدل في البطولة (18.3)

الانضباط:

- بلجيكا – بنما – 8 بطاقات صفراء، المعدل في البطولة (3.5)

أكثر التمريرات الناجحة في مباراة واحدة:

- إسبانيا – روسيا – 1235، المعدل في البطولة (769.5).

المصدر: "fifa.com"