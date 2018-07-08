شاهد .. أقوى رجل في العالم يسقط بالقاضية

خسر المقاتل الأمريكي ستيبي ميوتشيتش بطل العالم لفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن الثقيل، أمام مواطنه دانييل كورميه، بطل العالم للوزن ما دون 93 كلغ، اليوم الأحد.

وبدأ ستيبي ميوتشيتش النزال بشكل جيد، لكنه تلقى ضربة قوية في نهاية الجولة الأولى سقط على إثرها على أرض الحلبة، وأضاف دانييل كورميه عدة لكمات أخرى قبل أن يوقف الحكم المواجهة معلنا فوز الأخير بالضربة القاضية.

وأصبح دانييل كورميه ثاني مقاتل في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، يحمل حزامين في وزنين مختلفين في آن واحد، بعد النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، الذي حمل حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وحقق دانييل كورميه (39 عاما) انتصاره الـ 21 في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة وحيدة حتى الآن، بينما انتهى نزال من دون نتيجة.

تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) من أوسع أبوابه، كأول بطل في الوزن الثقيل لمنظمة (UFC) يدافع عن لقبه أكثر من مرتين.

أما فيما يتعلق بالمقاتل ستيبي ميوتشيتش، الكرواتي الأصل، فكان قد دخل تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) من أوسع أبوابه، كأول بطل في الوزن الثقيل لمنظمة (UFC) يدافع عن لقبه أكثر من مرتين.

ودافع ستيبي ميوتشيتش، الذي يعمل في إطفاء الحرائق، آخر مرة عن لقبه، يوم الأحد 21 يناير الماضي، بفوزه على "المفترس" فرانسيس نغانو، الكاميروني الأصل والفرنسي الجنسية، وصاحب أثقل لكمة في العالم، بحسب بيانات أحد المختبرات الأمريكية الحديثة، في النزال الذي جمعهما في بوسطن الأمريكية، ضمن دورة "UFC 220".

وتجرع ستيبي ميوتشيتش (35 عاما)، مراراة الهزيمة الثالثة، في مسيرته الاحترافية، مقابل 18 انتصارا، منها 13 بالضربة القاضية، وواحد بالاستسلام، و4 بالنقاط.

يذكر أن دانيل كورنيه فقد لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، للوزن ما دون 93 كلغ، إثر هزيمته أمام مواطنه جون جونز في النزال الذي جمعهما في الـ 29 من يوليو الماضي، في أناهايم.

ولكن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، جردت جون جونز من اللقب بعد سقوطه في اختبار المنشطات، الذي أجراه قبل نزاله ضد مواطنه دينيل كورنيه، وأعادته للأخير.

المصدر: "twitter/ufc"

نايف الكوردي