أولى ضحايا خسارة روسيا أمام كرواتيا

أعلن لاعب خط وسط المنتخب الروسي، ألكسندر ساميدوف، اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وقال ألكسندر ساميدوف في تصريحات للصحفيين بعد مباراة كرواتيا: "أنا قررت كل شيء بالنسبة لنفسي بأن الوقت قد حان. كانت هذه المباراة الأخيرة لي مع المنتخب الوطني".

أما بالنسبة للمباراة فعلق ألكسندر ساميدوف قائلا: "هناك خيبة أمل، لكننا أظهرنا بأنه يمكن الافتخار بمنتخبنا. لقد أظهرنا أداء لائقا. من المؤسف أن الأمر حدث هكذا. كانت مباراة جيدة، ومشاعر عظيمة. أما سلسلة ركلات الترجيح ... فالآن من الصعب قول أي شيء عنها. أنا منزعج. كنا على بعد خطوة من الدور قبل النهائي".

ودافع ألكسندر ساميدوف (33 عاما)، فريق سبارتاك موسكو، عن ألوان المنتخب الروسي، منذ العام 2011، في 53 مباراة، وأحرز 7 أهداف.

المصدر: "rsport.ria.ru"