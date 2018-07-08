هييرو يرحل عن منتخب "لاروخا" بعد إقصاء مرير

أنهى المدير الفني للمنتخب الإسباني فرناندو هييرو علاقته مع المنتخب، بعد الخروج المر من بطولة كأس العالم 2018، أمام الدولة المضيفة روسيا بركلات الترجيح في دور الـ16.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن انتهاء علاقته بهييرو، حيث عمل مديرا فنيا، ومديرا رياضيا للفريق المتوج بكأس العالم 2010.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هييرو رفض العودة إلى منصبه كمدير رياضي، مفضلا خوض تجربة جديدة بتطلعات جديدة.

وتولى هييرو منصب المدير الفني لإسبانيا، قبل بداية المونديال بيومين فقط عقب إقالة غولين لوبيتيجي، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وقدم الاتحاد الإسباني الشكر لهييرو الذي عمل مديرا رياضيا للمنتخب الإسباني منذ 2007.

المصدر: وكالات