جمهور"لاروخا" يختار خليفة هييرو في تدريب المنتخب الإسباني

اختار جمهور المنتخب الإسباني مدرب برشلونة السابق، لتولي زمام الأمور الفنية للماتادور، عقب الخروج من بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وأجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصويتا للجمهور لاختيار المدير الفني المقبل للماتادور، حصل فيه لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق على أعلى نسبة تصويت (38%).



وجاء في المركز الثاني سانشيز فلوريس (11%)، بينما حل باكو خيميز في المركز الثالث (8%)، وذلك بعد مشاركة 150 ألف من الجمهور الإسباني.



وفي نفس السياق، حصل المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا فيرناندو هييرو على نسبة (4%).

Fernando Hierro's future as #ESP boss is unclear.



Luis Enrique and Michel are among the other candidates.



Who would you like to see take charge?



👇 VOTE 👇https://t.co/IW9DOBgm68 pic.twitter.com/Yhf5OznVJS — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 2, 2018

إقرأ المزيد

وودع المنتخب الإسباني كأس العالم 2018 من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام صاحب الأرض المنتخب الروسي بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



المصدر: وكالات