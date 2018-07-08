بيكهام للسلطان إبرا.. وعد الحر دين!

طالب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، زميله نجم السويد السابق زلاتان إبراهيموفيتش بالوفاء بوعده، بشأن الرهان على المباراة بين منتخبي بلديهما يوم أمس السبت ضمن مونديال 2018.

وكسب ديفيد بيكهام الرهان بعد فوز منتخب بلاده على نظيره السويدي بهدفين نظيفين، وتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا.

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وكان السلطان إبرا قد راهن بيكهام عبر حسابه في "إنستغرام"، على مباراة السويد وإنجلترا، وكتب: "إذا فازت إنجلترا، فسأدعوك إلى العشاء في أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد، فأنت ستشتري لي ما أريده من شركة ( IKEA) في روسيا، موافق"؟

ورد ديفيد بيكهام على تحدي السلطان إبرا ورهانه، حينها: "إذا فازت السويد، سأذهب معك شخصيا إلى متجر (إيكيا) وسأشتري لك كل ما تحتاجه لمنزلك الجديد في لوس أنجلوس. ولكن في حال فازت إنجلترا، أريد منك أن تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي مرتديا قميصها، وتأكل الشيبس والسمك في فترة ما بين الشوطين".

والآن يطلب ديفيد بيكهام من زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالوفاء بوعده.

المصدر: "kp.ru"