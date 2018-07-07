السلطان إبرا يخسر الرهان أمام بيكهام

خسر نجم منتخب السويد السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الرهان أمام القائد السابق لمنتخب إنجلترا ديفيد بيكهام، على المباراة بين منتخبي بلديهما، اليوم السبت، ضمن مونديال روسيا 2018.

وفاز منتخب إنجلترا على نظيره السويدي بهدفين نظيفين وتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

إقرأ المزيد

وكان السلطان إبرا قد راهن بيكهام عبر حسابه في "إنستغرام"، على مباراة السويد وإنجلترا، وكتب: "إذا فازت إنجلترا، فسأدعوك إلى العشاء في أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد، فأنت ستشتري لي ما أريده من شركة ( IKEA) في روسيا، موافق"؟

ورد ديفيد بيكهام على تحدي السلطان إبرا ورهانه، عبر حسابه في "إنستغرام": "إذا فازت السويد، سأذهب معك شخصيا إلى متجر (إيكيا) وسأشتري لك كل ما تحتاجه لمنزلك الجديد في لوس أنجلوس. ولكن في حال فازت إنجلترا، أريد منك أن تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي مرتديا قميصها، وتأكل الشيبس والسمك في فترة ما بين الشوطين".

المصدر: instagram/iamzlatanibrahimovic