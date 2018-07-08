إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنجلترا

أرسل نجم المنتخب السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، رسالة إلى منتخب بلاده بعد الخسارة أمام إنجلترا 0-2 في ربع نهائي كأس العالم 2018.

ونشر إبراهيموفيتش في تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر، قال فيها: "يجب على كل لاعب الحصول على كرة ذهبية في المنتخب السويدي، ما فعلوه سوف يتذكره الجميع إلى الأبد، شكرا لكم على العرض الذي قدمتموه في المونديال".

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 7, 2018

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وودعت السويد مونديال روسيا بعد خسارتها أمام إنجلترا بهدفين دون رد في ربع نهائي العرس الكروي العالمي أمس السبت.

وتلتقي إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا الذي تغلب على نظيره الروسي بركلات الجزاء 4-3 بعد تعادلهما 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة وبالنتيجة ذاتها بعد الشوطين الإضافيين.

المصدر: وكالات