شاهد.. لحظة وصول منتخب روسيا إلى موسكو

عادت بعثة المنتخب الروسي إلى موسكو، بعد خوضه مباراة الدور ربع النهائي للنسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في ملعب "فيشت" في سوتشي الروسية على البحر الأسود.

Команда - в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов - встреча с болельщиками! pic.twitter.com/iHnmTSTgc9 — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

وخسر منتخب روسيا أمام نظيره الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية (3-4)، بعد تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة، وتعادلهما دون أهداف في الشوطين الإضافيين.

Снова в Новогорске! До встречи, друзья! pic.twitter.com/dLuXxO0ZGF — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

المصدر: "twitter.com/TeamRussia"