نيمار: هذه أسوأ لحظة في مسيرتي

أعرب نجم النجم البرازيلي نيمار، اليوم السبت، عن حزنه الشديد لخروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم في روسيا عقب الخسارة أمام بلجيكا 1-2 الجمعة، في قازان.

وكتب نيمار في حسابه على إنستغرام: "أستطيع أن أقول إنها أسوأ لحظة في مسيرتي، والألم شديد لأننا نعرف أنه يمكننا أن نذهب بعيدا، ونعلم أننا حصلنا على فرصة للذهاب بعيدا، لصناعة التاريخ... ولكن لم يكن ذلك ليحصل في هذه المرة".

وجاء إقصاء البرازيل من المونديال الروسي بعد خروج كارثي من نسخة 2014 على أرضها بخسارة مذلة من ألمانيا 1-7 في دور الأربعة، وغاب نيمار عن الخسارة المذلة بسبب إصابته في الظهر في الدور ربع النهائي أمام كولومبيا.

وجاء نيمار إلى مونديال روسيا بعد عودته إلى الملاعب إثر تعافيه من عملية جراحية في مشط قدمه اليمنى.

وأضاف نيمار: "من الصعب العثور على القوة التي نرغب فيها من أجل العودة ولعب كرة القدم، لكنني متأكد من أنّ الله سيعطيني القوة الكافية لمواجهة أي شيء".

وتابع: "سعيد جدا بكوني جزء من هذا الفريق، وأنا فخور بكل شخص، لقد أوقفوا حلمنا لكنهم لم يأخذوه من عقولنا أو قلوبنا".

الصدر: أ ف ب