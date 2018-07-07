كرواتيا تتأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على روسيا بركلات الترجيح

هكذا تودع روسيا نهائيات كأس العالم برأس مرفوع بفضل عروضها الرائعة، على الرغم من هذه المباراة الأخيرة.

نجحت كرواتيا بخطف البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي بعد فوزها على البلد المضيف للمونديال روسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لدينيس تشيريشيف في (د.31) مقابل هدف لأندري كراماريتش في (39د.).. وخاض المنتخبان شوطين إضافيين، فتقدمت كرواتيا عبر المدافع دوماغوي فيدا في (د.101)، وردت روسيا عبر المدافع ماريو فرنانديش في (د.115).

وستتواجه كرواتيا في نصف النهائي مع إنجلترا من أجل مقعد في النهائي.

فيما يلي تفاصيل اللقاء:

روسيا تدرك التعادل في شباك كرواتيا 2-2 بعد تنفيذ مخالفة مباشرة بطريقة رائعة من دزاجويف وماريو فيرنانديز يضع الكرة برأسية جميلة على يمين الحارس سوباسيتش في الشباك.

كرواتيا تتقدم على روسيا في الشوط الإضافي الأول (د.101) بعد كرة من ركنية ورأسية من دوماغوي فيدا مرت على الدفاع وسكنت على يسار الحارس أكنينيف في الشباك.

هدف التعادل لكرواتيا بعد انطلاقة من ماندزوكيتش على الجهة اليسرى الذي منح عرضية لكراماريتش ليضعها برأسه في شباك الحارس الروسي إيغور أكينفييف.

افتتح دينيس تشيريشيف التسجيل للمنتخب الروسي في شباك كرواتيا بعدما استغل تواجده في مكان سانح للتسديد ووضع الكرة بطريقة جميلة في الزاوية التسعين لمرمى الحارس سوباسيتش.

المصدر: RT