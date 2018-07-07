بيريز يحدد سعر صفقة رونالدو

كشفت تقارير إعلامية أن رئيس نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، حدد قيمة صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل انتشار أنباء عن اقتراب رحيله عن الميرنجي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يريد 150 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات النجم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 33 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس هو الأقرب لضم رونالدو، مضيفة أنه يتبقى فقط تقديم العرض الرسمي لإدارة ريال مدريد.

ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، فإن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع رونالدو، على ضمه بعقد لمدة 4 مواسم، براتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات