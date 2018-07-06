البرازيلي آرثر يلتحق ببرشلونة هذا الصيف

أعلن غريميو البرازيلي الجمعة أن لاعبه آرثر سيلتحق ببرشلونة بطل الليغا الإسبانية لكرة القدم هذا الصيف عوضاً عن ناير 2019 كما كان مقرراً.

وقال آرثر في مؤتمر صحفي: "أشكر غريميو الذي استقبلني منذ أن كنت في سن الرابعة عشرة من عمري وجعلني اللاعب الذي أصبحت عليه".. "هذا ليس وداعا، فقصتي مع غريميو لا تتوقف هنا".

وخاض آرثر 70 مباراة مع غريميو سجل فيها 6 أهداف، وتوج معه بلقب كأس البرازيل في 2015، وبكأس ليبرتادوريس في 2017.

ولم يكشف غريميو أو برشلونة مدة العقد أو قيمته، لكن بحسب وسائل الإعلام، فإن الصفقة تبلغ 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين يورو حوافز.

وسيرتبط آرثر (21 عاما) ببرشلونة لمدة 6 سنوات.

الصدر: أ ف ب

