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أهداف مباراتي اليوم الـ 24 من مونديال روسيا 2018

الرياضة

أهداف مباراتي اليوم الـ 24 من مونديال روسيا 2018
Globallookpress
هدف كيفين دي بروين
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جرت اليوم الجمعة مباراتان مثيرتان، ضمن منافسات الدور الربع النهائي للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

فقد فاز الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 على التشكيلة الموهوبة للمنتخب البرازيلي ونجمه نيمار أغلى لاعب في العالم على ملعب مدينة قازان.

لينضم إلى المنتخب الفرنسي الذي تمكن من اختراق الدفاع الصلب للأوروغواي، وفاز عليه بهدفين نظيفين في نيجني نوفغورود.

وتلتقي فرنسا وبلجيكا في أول مباراتي الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغ، على أن يكتمل عقد الدور نصف النهائي بنتيجة مباراتي السبت بين كرواتيا وروسيا المضيفة في سوتشي، والسويد وإنجلترا في سامارا.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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