منزل رونالدو في تورينو بتكلفة "خرافية"

كشفت صحيفة "Th sun" البريطانية عن المنزل الجديد الذي سوف يسكنه كريستيانو رونالدو في مدينة تورينو الإيطالية في حال توقيع الأخير عقدا مع نادي "السيدة العجوز".

ومن المقرر أن ينتقل رونالدو (33 عاما) إلى المنزل الذي كان يسكنه الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعبا في فريق يوفينتوس.

وذكرت الصحيفة أن الإقامة في المنزل ليوم واحد فقط تكلف 35,000 جنيه إسترليني.

وتحدثت الكثير من التقارير الصحفية مؤخرا، عن قرب انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس.

المصدر: thesun