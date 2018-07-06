بوفون يصل إلى باريس للتوقيع مع سان جيرمان

توجه الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون إلى المستشفى الأمريكي في باريس وقام بزيارة إلى مقر نادي باريس سان جرمان تمهيدا لتوقيع عقد مع الأخير، حسب تقارير صحفية اليوم الجمعة.

ووصل بوفون الذي انتهى عقده مع يوفنتوس في 30 يوينو 2018، يصحبه طبيبه الشخصي إلى مقر باريس سان جرمان في وقت الظهيرة.

ومن المنتظر أن يوقع الحارس الذي خاض 176 مباراة دولية عقدا مع فريق العاصمة الفرنسية لمدة موسمين على أن يقدم رسميا إلى وسائل الإعلام الاثنين.

ومن شأن انتقال بوفون (40 عاما) إلى باريس سان جرمان في أول صفقة له منذ تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل، أن يؤدي إلى تغيير مركز حراسة المرمى الذي تبادله الموسم الماضي الفونس أريولا والألماني كيفن تراب.

المصدر: أ ف ب