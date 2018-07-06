رئيس الفيفا: كلنا وقعنا في حب روسيا

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، عن تقديره الكبير لروسيا على تنظيمها الرائع لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وجاء حديث إنفانتينو خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين في العاصمة موسكو اليوم بحضور العديد من أساطير الساحرة المستديرة.

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وأشاد إنفاتينو بتنظيم روسيا الرائع للمونديال والملاعب الـ12 التي تستضيف مباريات كأس العالم 2018، كما أبدى إعجابه بجمال العاصمة الروسية.

ولفت كذلك إلى فرحة المشجعين من مختلف بلدان العالم واحتفالاتهم في روسيا، ضمن جو من الأمان والبهجة وتهنئة بعضهم البعض على الفوز بكامل الروح الرياضية، وختم بالقول إن ممثلي الفيفا قد "وقعوا في حب روسيا".

المصدر: mir24.tv





