بوتين يلتقي رئيس "الفيفا" وثلّة من أساطير الكرة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، في قصر الكرملين في موسكو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، ومجموعة من أساطير كرة القدم.

وبين الأساطير الذين التقاهم بوتين، الألماني لوثر ماتيوس، والإنجليزي ريو فيرديناند، والأوروغوياني دييغو فورلان، والدنماركي بيتر شمايكل، والمكسيكي كامبوس، والهولندي فان باستن، والكرواتي بوبان، واللاعبة الإنجليزية ألكسندرا سكوت، الفائزة مع منتخب بلادها بالميدالية الفضية في بطولة أمم أوروبا 2009، إضافة إلى النائب لأول لرئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم نيكيتا سيمونيان.

وحضر الاجتماع مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين.

المصدر: RT