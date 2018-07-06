"فيسبوك" يغازل رونالدو بـ10 ملايين دولار

تخطط إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإطلاق "برنامج الواقع" بمشاركة الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

وحسب ما جاء في صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، فإن مفاوضات تجرى حاليا بين ممثلي رونالدو وإدارة "فيسبوك"، من أجل عرض سلسلة مكونة من 13 حلقة تعرف باسم "فيسبوك ووتش"، والتي من المفترض أن تكون بمثابة رواية للسيرة الذاتية الخاصة بنجم ريال مدريد.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن رونالدو قد يحصل على 10 ملايين دولار من "فيسبوك" مقابل مشاركته في هذا المشروع الإعلامي، وهو المبلغ الذي يتفق مع حجم النجم البرتغالي كواحد من كبار الشخصيات جذبا للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر رونالدو من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وتوج 5 مرات بجائز الكرة الذهبية.

المصدر: وكالات