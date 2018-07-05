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مدير يوفنتوس السابق: رونالدو خضع للفحص الطبي

05 يوليو 2018 | 06:43 GMT
مدير يوفنتوس السابق: رونالدو خضع للفحص الطبي
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/ Reuters

أكد المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس، لوتشيانو موجي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، خضع للفحص الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى فريق "السيدة العجوز".

ونشر موجي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "من وجهة نظري، رونالدو أجرى الفحص الطبي في ميونيخ، قبل توقيع عقده مع يوفنتوس".

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن رونالدو سينتقل خلال الفترة المقبلة إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، وبعقد سيمتد لـ4 سنوات، وسيتقاضى 30 مليون يورو سنويا.

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ورفض مسؤولو يوفنتوس التعليق على هذه الصفقة، حيث قال المدير الرياضي الحالي بيبي ماروتا "لا تعليق".

يذكر أن رونالدو (33 عاما)، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، عاد لتوه من المشاركة مع البرتغال في كأس العالم، بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأوروغواي.

المصدر: وكالات

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