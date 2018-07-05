فافرينكا يودع ويمبلدون من الدور الثاني

خرج السويسري ستانيسلاف فافرينكا من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون، بخسارته أمام الإيطالي توماس فابيانو، بثلاث مجموعات 6-7 (9/7) و 3-6 و6-7 (8/6) الخميس.

وكانت المباراة توقفت يوم أمس بسبب الأمطار بعدما كان اللاعب السويسري متخلفا بمجموعتين ومتقدما في المجموعة الثالثة 6-5.

وتراجع ترتيب فافرينكا، المصنف ثالثاً في العالم سابقا، إلى المركز 224 بعدما خضع لعملتين جراحيتين في ركبته، مع عودة صعبة إلى الملاعب، على الرغم من فوزه الاثنين في الدور الأول في ويمبلدون على البلغاري غريغور ديميتروف.

وعلق اللاعب السويسري على خسارته "أكافح منذ عام للعودة... أرغب في التقدم إلى مراحل أعلى والأمر محبط. بإمكاني أن ألعب أفضل. ثمة بعض الأشياء الصغيرة التي تنقصني. ولكن في المقابل هناك العديد من الأشياء الإيجابية بشأن مستوى لعبي والبدني".

وختم: "يجب علي أن أحقق الانتصارات المتتالية، وهذا ما أبحث عنه. من أجل هذا لا توجد معجزات وعلي متابعة العمل والتقدم".

وعاد فافرينكا (33 عاما) إلى بطولة أستراليا المفتوحة في يناير 2018، وتوقف مجددا لثلاثة أشهر بين فبراير ومايو.

ولم يحقق السويسري الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة في ملبورن (2014) ورولان غاروس (2015) وفلاشينغ ميدوز الأمريكية (2016)، نجاحا بعد عودته الجديدة وخرج من الدور الأول في البطولة الفرنسية.

وحصل فافرينكا أمام فابيانو على أربع كرات لحسم الشوط لصالحه في المجموعة الأخيرة، لكنه فشل في ترجمتها.

ويواجه فابيانو، الذي تأهل من الأدوار التمهيدية، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 35) أو الأمريكي جاريد دونالدسون (54) لبلوغ الدور ثمن النهائي.

الصدر: أ ف ب