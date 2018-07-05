مارادونا يتقدم باعتذار إلى الفيفا

اعتذر الأرجنتيني دييغو مارادونا عن تصريحاته الناقدة لأداء الحكم الأمريكي مارك غايغر، الذي أدار مباراة إنجلترا وكولومبيا في الدور ثمن النهائي، وذلك بعدما لقيت إدانة صارمة من الفيفا.

وانتقد أسطورة كرة القدم مارادونا، غايغر، على خلفية إدارته المباراة التي انتهت بفوز الإنجليز بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

إلا أن النجم السابق اعتبر الخميس أنه في ظل "الحماس والدعم لكولومبيا ذاك اليوم، قلت بعض الأمور التي أقر أنها كانت مرفوضة".

وأضاف: "أتقدم بالاعتذار إلى الفيفا ورئيسه (السويسري جاني إنفانتينو). حتى وإن كانت آرائي مختلفة عن آراء الحكام في بعض الأحيان، إلا أنني أحترم ما يقومون به".

وكان مارادونا المتوج بكأس العالم 1986 مع منتخب بلاده، قد قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة "تيليسور" الفنزويلية، إن فوز إنجلترا هو "سرقة ضخمة" من قبل الحكم، على خلفية ركلة الجزاء التي منحها للمنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني، بعد عرقلة المدافع كارلوس سانشيس، لهاري كين في منطقة الجزاء.

ورأى مارادونا أن الحكم لم يكن على قدر "مباراة بهذه الأهمية".

وكان الفيفا قد أبدى عبر بيان لمتحدث باسمه "أسفه الشديد" لتصريحات مارادونا، مضيفا "يجب الأخذ في الاعتبار أن التعليقات الإضافية والتلميحات التي ذكرت هي غير مناسبة تماما ولا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالات