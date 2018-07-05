خروج ألماني آخر من مونديال روسيا

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم حدا لمسيرة الحكم الألماني فيليز بريتش في مونديال روسيا بعد اتخاذه قرارات اعتبر المنتخب الصربي أنها ألحقت ضررا به في مباراته مع المنتخب السويسري.

وذكر موقع مجلة "دير شبيغل" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أبعد الحكم الألماني فيليز بريتش من تحكيم مباريات مونديال روسيا بعدما لم يحتسب ضربة جزاء لصالح المنتخب الصربي في مباراته مع سويسرا.

وأضاف موقع المجلة الألمانية أن قرار "الفيفا" وضع حدا لطموحات بريتش، الذي كان من المرشحين لتحكيم نهائي مونديال روسيا 2018.

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وكان الاتحاد الصربي لكرة القدم قد تقدم بشكوى إلى "الفيفا" ضد بريتش، الذي أدار مباراة خسرها الصرب أمام المنتحب السويسري 1-2 ضمن دور المجموعات لمونديال روسيا،

وأضاف الاتحاد الصربي في بيان له: "الكثير من التقارير لوسائل الإعلام العالمية وبشكل خاص تسجيلات الفيديو، تثبت حقيقة أننا تعرضنا لأضرار كبيرة في هذه المباراة".

وأردف الاتحاد الصربي: "من غير الواضح بالنسبة لنا كيف أن حكما ألمانيا يتم اختياره لإدارة مباراة سويسرا وصربيا مع العلم أن أحد الأقاليم السويسرية ناطقة بالألمانية".

يشار إلى أن رودولف كلوكنر هو آخر حكم ألماني أدار مباراة نهائية في كأس العالم في مباراة جمعت بين البرازيل وإيطاليا سنة 1970 وانتهت بفوز منتخب "السامبا" على "الآزوري" بأربعة أهداف مقابل واحد.

وقبل أيام قليلة فجر المنتخب الكوري الجنوبي مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالمنتخب الألماني من الدور الأول في مونديال روسيا، ليودع "المانشافت" أكبر عرس كروي عالمي من الدور الأول للمرة الأولى في تاريخه منذ أكثر من 80 عاما.

المصدر: dw