وسائل إعلام ألمانية تصف الخروج من المونديال بـ "الكابوس"

هاجمت وسائل الإعلام الألمانية يوم الأربعاء لاعبي منتخبها الكروي، بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية 0-2، والخروج على إثرها من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا من الدور الأول.

ووصفت وسائل الإعلام الألمانية خروج المانشافت بـ "الكابوس" و"الوداع التاريخي"، حيث لم تودع "الماكينات" المونديال من الدور الأول منذ مونديال 1938.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن الخروج الألماني كابوس لم يتوقعه أحد، حيث جاء عنوانها "كابوس، نحن لا نستحق أكثر".

Your support across the globe was incredible. We celebrated together in 2014, but sometimes in football you have to accept defeat and admit that your opponents were better.



Congrats to #SWE and #MEX, and of course to #KOR on their win.



Thanks to Russia for your hospitality! pic.twitter.com/g5yrMtl3GS — Germany (@DFB_Team_EN) 28 juin 2018

أما صحيفة "كيكر" فأكدت أن الهزيمة تاريخية، حيث عنونت مقالها: "هزيمة تاريخية، ألمانيا بطل العالم خارج المونديال".

وأكدت أن المنتخب الألماني فشل في رحلة الدفاع عن اللقب ليودع المونديال من الدور الأول.

وقالت قناة "فيلت" التلفزيونية عبر موقعها الإلكتروني، "صدمة، كوريا الجنوبية تخرج ألمانيا من البطولة".

من جانبها قالت صحيفة "فاز": "خروج تاريخي، هزيمة محرجة لألمانيا من كوريا الجنوبية".

أما صحيفة "سبورت 1" فتساءلت عن مدى احتمال استقالة يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، بعد تجديد عقده حتى عام 2022 قبل النسخة الحالية للمونديال.

وودعت ألمانيا المونديال بتذيلها المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، حيث تصدرت السويد الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك.

المصدر: الأناضول