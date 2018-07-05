نيشينو يرحل عن تدريب اليابان

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن المدرب المحلي أكيرا نيشينو، سيترك منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "الساموراي"، بعد الخروج القاسي من مونديال روسيا.

وتولى نيشينو (63 عاما)، مسؤولية تدريب اليابان مطلع أبريل الماضي، وينتهي عقده الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم: "فترته كمدرب للمنتخب الوطني أشرفت على نهايتها، ولن نحاول إقناع نيشينو بالبقاء في منصبه".

وخرجت اليابان من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بعد الخسارة أمام بلجيكا (2-3)، علما أن المنتخب الآسيوي تقدم في البداية بهدفين نظيفين، قبل أن يعود "الشياطين الحمر"، ويسجلوا هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم بدوره، عدم تجديد عقد المدرب، أوسكار راميريز، بعد الخروج المبكر من مونديال روسيا.

وودعت كوستاريكا المنافسات من دور المجموعات، بهزيمتين أمام صربيا (0-1)، والبرازيل (0-2)، وتعادل وحيد مع سويسرا (2-2).

المصدر: لينتا.رو