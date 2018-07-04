اجتماع طارئ في مدريد بشأن "رحيل" رونالدو

أكدت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا عقد في مدريد بين رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز وخورخي مينداش، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة ماركا واسعة الانتشار، إلى أنه عقد اجتماع طارئ بين الرجلين من أجل اتخاذ قرار نهائي وحاسم لمصير كريستيانو رونالدو، بعد أن راجت أخبار تفيد بانتقال اللاعب البرتغالي لصفوف يوفنتوس الإيطالي في الأيام أو الساعات القليلة القادمة.

وأشارت تقارير صحفية بأن هذا الاجتماع كان مقررا صباح الخميس، لكنه عجل وعقد مساء اليوم.

وأشارت ذات الصحيفة بأن الأمور حسمت وأن رونالدو في طريقه للانتقال للسيدة العجوز، حيث سيتقاضى 30 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات