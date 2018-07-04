فيدرر يتأهل بسهولة لثالث أدوار ويمبلدون

تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب، إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، بفوزه السهل الأربعاء على السلوفاكي لوكاس لاكو 6-4، 6-4، 6-1 في 90 دقيقة.

ويلتقي فيدرر الذي سيتم في الثامن من أغسطس عامه الـ 37، في الدور المقبل مع الألماني يان لينارد شتروف المصنف 64 عالميا والفائز على الكرواتي ايفو كارلوفيتش (39 عاما) بعد مجموعة خامسة فاصلة 13-11.

وحقق فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات "الغراند سلام" (20 لقبا) والرقم القياسي في ألقاب ويمبلدون (ثمانية ألقاب)، فوزه التاسع تواليا من دون خسارة أي مجموعة في البطولة المقامة على ملاعب عشبية.

ويتطلع فيدرر في مشاركته العشرين في البطولة، إلى معادلة رقم الأمريكية التشيكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا بلقب تاسع.

المصدر: أ ف ب