فضيحة في برشلونة بسبب "كبد أبيدال"

فجرت الشرطة الإسبانية فضيحة مدوية بشأن الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة بعد أن كشفت عن وجود متهم بتجارة الأعضاء اشترى كبدا لأبيدال أثناء معاناته من سرطان الكبد.

وأجرى أبيدال في عام 2012 عملية ناجحة لزراعة الكبد، لكن تقارير جديدة ظهرت الآن، تؤكد قيام رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل بشراء كبد للاعب، لتطارده بذلك اتهامات جديدة بتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب أخرى تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، والتي يقبع بسببها في السجن منذ مايو 2017.

وذكرت صحيفة "إلكونفيدنسيال" الإسبانية أن المحكمة وجدت 4 مكالمات لروسيل، يرجع تاريخها إلى أبريل 2017، تحدث فيها عن شرائه كبد لأبيدال، السكرتير الفني الحالي لبرشلونة، بصورة غير قانونية.

وأوضحت تفاصيل المكالمات، التي جرت بين روسيل وشخص يدعى جوانجو، أن أبيدال "لم يقدر ما قام به روسيل ليحصل على الكبد".

من جانبه، نفى نادي برشلونة رسميا أن يكون أبيدال قد حصل على كبد بصورة غير شرعية.

يذكر أن روسيل كان قد تولى قيادة برشلونة بين عامي 2010 و2015، واستقال بعد ذلك، وخلفه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي.

الصدر: وكالات