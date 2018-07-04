مونديال روسيا.. تضاؤل فرص مشاركة كافاني ضد فرنسا

تواصل غياب مهاجم الأوروغواي المصاب إدينسون كافاني لليوم الثالث تواليا عن تمارين منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا، ما يعزز فرص غيابه عن المباراة ضد فرنسا في ربع النهائي الجمعة.

وأصيب كافاني (31 عاما) في ربلة الساق اليسرى في مباراة الدور ثمن النهائي السبت ضد البرتغال (2-1)، ما اضطره للخروج بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده.

ورغم تأكيد الاتحاد الأوروغوياني أن كافاني لم يصب بتمزق عضلي في ربلة الساق، إلا أن الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي غاب عن التمارين منذ الاثنين.

ونشر الاتحاد الأوروغوياني الأربعاء عبر حساباته على مواقع التواصل، صورا للحصة التدريبية التي أجريت اليوم، وكان كافاني الغائب الأبرز عنها.

وفي حال غاب كافاني عن المباراة التي تقام في مدينة نيجني نوفغورود، فسيعول المدرب أوسكار تاباريز على مهاجم جيرونا الإسباني كريستيان ستواني للعب إلى جانب لويس سواريز في خط الهجوم.

المصدر: أ ف ب