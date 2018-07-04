أبو تريكة: أعتذر.. لم أكن أعلم

علق نجم المنتخب المصري والأهلي السابق محمد أبو تريكة، على صورة لمشجع إسرائيلي التقطها معه خلال تواجده في روسيا لتحليل مباريات المونديال.

وكتب المشجع الإسرائيلي على صفحته على تويتر "مشجع إسرائيلي يلتقط صورة في موسكو مع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، تطبيع رياضي".

مشجع اسرائيلي يلتقط صورة في موسكو مع اسطورة كرة القدم المصرية محمد ابو تريكة #تطبيع_رياضيhttps://t.co/uQO2LeTdFO — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) July 3, 2018

ورد أبو تريكة على الصورة بالقول: "لم أكن أعلم وأعتذر عن الصورة.. الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال والقضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية".

لم أكن اعلم واعتذر عن الصورة الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال والقضية الفلسطينية هي القضية الأولي للشعوب العربية والإسلامية — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 3, 2018

المصدر: Twitter@trikaofficial