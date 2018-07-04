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رويترز نقلا عن ناطق باسم فصيل سوري معارض: فشل المفاوضات بين المسلحين وعسكريين روس جنوب سوريا

أبو تريكة: أعتذر.. لم أكن أعلم

الرياضة

أبو تريكة: أعتذر.. لم أكن أعلم
AFP
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علق نجم المنتخب المصري والأهلي السابق محمد أبو تريكة، على صورة لمشجع إسرائيلي التقطها معه خلال تواجده في روسيا لتحليل مباريات المونديال.

وكتب المشجع الإسرائيلي على صفحته على تويتر "مشجع إسرائيلي يلتقط صورة في موسكو مع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، تطبيع رياضي".

ورد أبو تريكة على الصورة بالقول: "لم أكن أعلم وأعتذر عن الصورة.. الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال والقضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية".

المصدر: Twitter@trikaofficial

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