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تغريدة مؤثرة لأبو تريكة بعد إلغاء اسمه من قوائم الإرهاب

04 يوليو 2018 | 14:34 GMT
تغريدة مؤثرة لأبو تريكة بعد إلغاء اسمه من قوائم الإرهاب
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Amr Dalsh / Reuters

نشر النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة تغريدة مؤثرة على حسابه في فيسبوك، بعد ساعات قليلة من إلغاء محكمة النقض المصرية قرار إدراجه على قوائم الإرهاب.

وكتب النجم السابق لنادي الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة: "مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو عن الجميع ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي، فهو كان أكثر المتأثرين.. رحمة الله عليك أبي. مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب".

وقبلت محكمة النقض المصرية، اليوم، الطعن المقدم من أبو تريكة، وألغت قرار محكمة الجنايات بإدراجه على قوائم الإرهاب.

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المصدر: فيسبوك + وكالات

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