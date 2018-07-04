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شارابوفا تودع ويمبلدون من الدور الأول

الرياضة

شارابوفا تودع ويمبلدون من الدور الأول
Reuters Peter Nicholls
شارابوفا تودع ويمبلدون من الدور الأول
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ودعت النجمة الروسية ماريا شارابوفا مبكرا بطولة ويمبلدون للتنس، إثر خسارتها في الدور الأول أمام مواطنتها فيتاليا دياتشينكو، بمجموعتين لواحدة.

واتسمت المباراة التي استمرت ثلاث ساعات و7 دقائق، بالندية بين اللاعبتين، حيث حسمت شارابوفا المجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة، بعد اللجوء لشوط كسر الإرسال، قبل أن تستعيد دياتشينكو توازنها في المجوعة الثانية، وتفوز بها بنتيجة (7-6).

وواصلت دياتشينكو أداءها القوي في المجموعة الثالثة الفاصلة، لتحسمها بواقع (6-4).

وهذه المرة الأولى التي تودع فيها شارابوفا بطولة ويمبلدون من الدور الأول.

وستلعب دياتشينكو في الدور الثاني مع الأمريكية صوفيا كينين، التي تأهلت على حساب اليونانية ماريا سكاري، بفوزها عليها، بنتيجة (6-4، 1-6 و6-1).

المصدر:eurosport.ru

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