شارابوفا تودع ويمبلدون من الدور الأول

ودعت النجمة الروسية ماريا شارابوفا مبكرا بطولة ويمبلدون للتنس، إثر خسارتها في الدور الأول أمام مواطنتها فيتاليا دياتشينكو، بمجموعتين لواحدة.

واتسمت المباراة التي استمرت ثلاث ساعات و7 دقائق، بالندية بين اللاعبتين، حيث حسمت شارابوفا المجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة، بعد اللجوء لشوط كسر الإرسال، قبل أن تستعيد دياتشينكو توازنها في المجوعة الثانية، وتفوز بها بنتيجة (7-6).

A day of shocks continues...



Qualifier @VDiatchenko has a day to remember at #Wimbledon by beating Maria Sharapova 6-7(3), 7-6(3), 6-4 pic.twitter.com/TKUc5zvtcl — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2018

وواصلت دياتشينكو أداءها القوي في المجموعة الثالثة الفاصلة، لتحسمها بواقع (6-4).

وهذه المرة الأولى التي تودع فيها شارابوفا بطولة ويمبلدون من الدور الأول.

وستلعب دياتشينكو في الدور الثاني مع الأمريكية صوفيا كينين، التي تأهلت على حساب اليونانية ماريا سكاري، بفوزها عليها، بنتيجة (6-4، 1-6 و6-1).

المصدر:eurosport.ru