بالأسماء.. الاتحاد المصري لكرة القدم يستبعد 7 لاعبين من المشاركة "أمم أفريقيا"

استبعد الاتحاد المصري 7 لاعبين من المشاركة مع منتخب بلادهم بكأس الأمم الأفريقية 2019 في حال تأهل الفراعنة إليها بسبب ظهورهم على قناة "إم بي سي مصر" أثناء مشاركتهم في مونديال روسيا.

وجاء القرار من قبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بسبب تسجيل هؤلاء اللاعبين مقاطع فيديو تم عرضها عبر برنامج "من روسيا مع التحية" على قناة "إم بي سي مصر"، أثناء خوض المنتخب مبارياته في دور المجموعات.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين قائد المنتخب الوطني عصام الحضري وعبد الله السعيد ومحمود كهربا ومحمود تريزيغيه ورمضان صبحي وأحمد المحمدي وعمر جابر.

وكان المنتخب المصري قد ودع بطولة كأس العالم المقامة في روسيا من دور المجموعات، إثر خسارته لمبارياته الثلاث في المجموعة الأولى أمام كل من روسيا وأوروغواي والسعودية.

المصدر: وكالات