مارادونا ساخرا من نيمار: كان أمرا مضحكا

علق نجم الكرة الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، على ردود فعل البرازيلي نيمار المبالغ بها في هذه النسخة من المونديال وادعائه الشعور بالألم بعد كل مخالفة تحتسب له.

وقال مارادونا خلال ظهوره في برنامج "من يد رقم 10" الذي تبثه قناة "تيليسور" التليفزيونية في فنزويلا: "يجب أن نقول لنيمار: إما أن تجعلنا نبكي أو تجعلنا نضحك، وذلك لأنه عندما اصطدم به اللاعب المكسيكي كان هذا أمرا يدعو للبكاء ولكن بعد رؤيته يركض عقب ذلك كان الأمر مضحكا، كيف يكون هذا؟، إما أن يحصل اللاعب المكسيكي على بطاقة صفراء أو هو محض ادعاء من قبل نيمار".

وفازت البرازيل 2-0 على المكسيك، بفضل تألق النجم نيمار دا سيلفا الذي سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

المصدر: وكالات