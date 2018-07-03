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السويسري غروس مدربا جديدا للزمالك

الرياضة

السويسري غروس مدربا جديدا للزمالك
Reuters
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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، التعاقد رسميا مع السويسري كريستيان غروس لتولي تدريب "القلعة البيضاء" خلال الموسم المقبل.

ووجه غروس الشكر إلي مجلس الإدارة على ثقتهم في توليه تدريب الفريق وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة: "أنا سعيد بتدريب نادٍ كبير بحجم نادي الزمالك".

وأضاف: "من اليوم أنا زملكاوي، وسأعطي كل طاقتي أنا والجهاز المعاون للفريق".

وأكمل غروس: "أعلم أن جماهير الزمالك لا تعرف إلا البطولات، والفوز دائما، لذلك سنقدم كل ما لدينا في الفترة المقبلة".

المصدر: وكالات

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