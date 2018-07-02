استقبال حافل لنجوم بنما عقب أول مشاركة في كأس العالم (فيديو)

حظي لاعبو منتخب بنما لكرة القدم، باستقبال تاريخي فور وصولهم لبلادهم عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في أول مشاركة لهم بالعرس الكروي العالمي.

واصطف الآلاف من الجماهير وعائلات اللاعبين في مطار توكومين الدولي لاستقبال بعثة الفريق الكروي رغم الخروج المبكر من المونديال بدون رصيد من النقاط.

واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة طافت بهم الشوارع الرئيسية للعاصمة، وانتهى بهم المطاف في منتزه أوراكا على الطريق الساحلي الرئيسي في البلاد.

وودعت بنما مونديال روسيا بعدما تذيلت المجموعة السابعة بدون رصيد من النقاط بتلقيها ثلاث هزائم من بلجيكا 0-3، ثم إنجلترا 1-6، وأخيرا تونس 1-2.

A todo pulmón y todos unidos como en el Rommel cantamos el Himno Nacional de 🇵🇦, el más hermoso del mundo. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/wm6FgG75Bh — FEPAFUT (@fepafut) June 30, 2018

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المصدر: وكالات