كل شيء

الفيفا يغرم الاتحاد السويسري لكرة القدم

02 يوليو 2018 | 12:18 GMT
الفيفا يغرم الاتحاد السويسري لكرة القدم
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kge0
Ivan Alvarado / Reuters

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فرض غرامة على الاتحاد السويسري للعبة، على خلفية مباراته ضد كوستاريكا (2-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وقال المكتب الصحفي للفيفا، إنه تم تغريم الاتحاد السويسري للكرة، بقيمة 35 ألف فرنك سويسري، بسبب إهانة تجاه ضابط أمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أحد أعضاء البعثة السويسرية خلال مباراة سويسرا وكوستاريكا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا.

إقرأ المزيد
الفيفا يعاقب ثلاثي سويسرا بسبب النسر الألباني

يذكر أن المنتخب السويسري تأهل للدور الثاني لكأس العالم 2018 بعد أن حل وصيفا (5 نقاط) في المجموعة الخامسة بعد البرازيل صاحبة الصدارة بـ7 نقاط.

وسيواجه المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي للمونديال نظيره السويدي غدا الثلاثاء على ملعب"كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: تاس

مشهور في المجتمع
الفيفا يغرم الاتحاد السويسري لكرة القدم
02 يوليو 2018 | 12:18 GMT
بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تعانق لاعبي منتخب بلادها احتفالا بالتأهل للدور ربع النهائي
02 يوليو 2018 | 10:39 GMT
بوتين اتصل مرتين بمدرب المنتخب قبل انطلاقة المباراة!
02 يوليو 2018 | 10:33 GMT
إيسكو يوجه رسالة إلى الجماهير الإسبانية بعد الهزيمة أمام روسيا
02 يوليو 2018 | 10:21 GMT
روسيا تكرس عقدة أصحاب الأرض على المنتخب الإسباني
02 يوليو 2018 | 09:51 GMT
مباراتا اليوم الاثنين ضمن مونديال روسيا 2018
02 يوليو 2018 | 09:27 GMT
عناوين صحف إسبانيا بعد خروج المنتخب من مونديال روسيا
02 يوليو 2018 | 09:09 GMT
روسيا تهزم إسبانيا بركلات الترجيح
02 يوليو 2018 | 08:32 GMT
الفائزون بدور الـ 16 وفقا لتوقعات غوغل
02 يوليو 2018 | 08:21 GMT
شاهد.. احتفالات لاعبي منتخب روسيا داخل غرفة تغيير الملابس
02 يوليو 2018 | 07:27 GMT
أول تعليق لمدرب إسبانيا بعد الهزيمة المدوية في مونديال 2018
02 يوليو 2018 | 07:11 GMT
بوتين يهنئ منتخب بلاده بالإنجاز التاريخي
02 يوليو 2018 | 06:52 GMT
شاهد.. فرحة مشجعي روسيا بعد فوز منتخبهم على إسبانيا
02 يوليو 2018 | 04:44 GMT
بالفيديو .. أهداف مباراتي اليوم الـ 18 من مونديال 2018
01 يوليو 2018 | 22:29 GMT
صلاح يوجه رسالة "غامضة" عبر حسابه الرسمي!
01 يوليو 2018 | 21:53 GMT
رونالدو يوجه ضربة موجعة لمنتخب بلاده
01 يوليو 2018 | 21:05 GMT
كرواتيا تبلغ دور الـ 8 الكبار لمونديال 2018
01 يوليو 2018 | 21:04 GMT
شاهد .. لحظة مغادرة لاعبي الماتادور روسيا
01 يوليو 2018 | 20:52 GMT
الشياطين الحمر ضد منتخب "اللعب النظيف"
01 يوليو 2018 | 20:36 GMT
أولى ضحايا الماتادور بعد هزيمته أمام الدب الروسي
01 يوليو 2018 | 20:18 GMT
البرازيل لتفادي زلازل المكسيك وهزات مونديال 2018
01 يوليو 2018 | 19:13 GMT
بوتين يتصل بالملك الإسباني ويعلق على فوز المنتخب الروسي
01 يوليو 2018 | 19:08 GMT
قاهر الماتادور أكنفييف ينال جائزة الأفضل
01 يوليو 2018 | 18:17 GMT
الدنمارك تصعق كرواتيا بأسرع هدف في مونديال 2018
01 يوليو 2018 | 18:09 GMT
التشكيلة الأساسية لمواجهة كرواتيا والدنمارك
01 يوليو 2018 | 17:51 GMT
نيمار يضع شرطا للانتقال إلى ريال مدريد
01 يوليو 2018 | 17:47 GMT
مونديال روسيا يشهد حدثا تاريخيا
01 يوليو 2018 | 17:26 GMT
الفيفا يوجه إنذارا للاتحاد المصري لكرة القدم
01 يوليو 2018 | 17:15 GMT
مدافع منتخب روسيا يدخل تاريخ كأس العالم
01 يوليو 2018 | 15:05 GMT
روسيا تقصي إسبانيا وتتأهل لربع نهائي المونديال
01 يوليو 2018 | 14:48 GMT
مونديال روسيا.. البرازيل للتشبث بالحلم والمكسيك لفك النحس
01 يوليو 2018 | 14:28 GMT
فيديو.. لاعبو روسيا يوجهون رسالة لجماهيرهم قبل موقعة الماتادور
01 يوليو 2018 | 13:52 GMT
رئيسة كرواتيا تصل روسيا لدعم منتخب بلادها في المونديال
01 يوليو 2018 | 13:49 GMT
كين واثق بقدرته على التسجيل في جميع المباريات
01 يوليو 2018 | 13:36 GMT
الفيفا يوجه إنذارا للمغربي نور الدين أمرابط  
01 يوليو 2018 | 13:10 GMT
قبل موقعة إسبانيا وروسيا.. المشجعون الروس يتغلبون على نظرائهم الإسبان
01 يوليو 2018 | 13:08 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا وإسبانيا
01 يوليو 2018 | 13:06 GMT
صحيفة إسبانية تطلق ألقابا غربية على لاعبي منتخب روسيا
01 يوليو 2018 | 12:59 GMT
سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين من المونديال
01 يوليو 2018 | 11:41 GMT
تعليق غريب لمدرب الأرجنتين حول إمكانية استقالته
01 يوليو 2018 | 11:14 GMT