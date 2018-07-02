الفيفا يغرم الاتحاد السويسري لكرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فرض غرامة على الاتحاد السويسري للعبة، على خلفية مباراته ضد كوستاريكا (2-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وقال المكتب الصحفي للفيفا، إنه تم تغريم الاتحاد السويسري للكرة، بقيمة 35 ألف فرنك سويسري، بسبب إهانة تجاه ضابط أمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أحد أعضاء البعثة السويسرية خلال مباراة سويسرا وكوستاريكا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا.

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يذكر أن المنتخب السويسري تأهل للدور الثاني لكأس العالم 2018 بعد أن حل وصيفا (5 نقاط) في المجموعة الخامسة بعد البرازيل صاحبة الصدارة بـ7 نقاط.

وسيواجه المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي للمونديال نظيره السويدي غدا الثلاثاء على ملعب"كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: تاس