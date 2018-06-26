الفيفا يعاقب ثلاثي سويسرا بسبب النسر الألباني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توقيع عقوبات على 3 لاعبين بصفوف المنتخب السويسري، بسبب التلويح بإشارة سياسية خلال الاحتفال بالفوز على صربيا 2-1 خلال مونديال روسيا.

واحتفل اللاعبان شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا، المنحدران من ألبانيا وكوسوفو بهدفيهما في اللقاء الذي جمع سويسرا وصربيا الجمعة الماضي (2-1)، ضمن منافسات كأس العالم 2018، بوضع يديهما على صدرهما بشكل معكوس، بطريقة تشير إلى النسرين المتشابكين الموجودين في علم ألبانيا.

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وغرم الفيفا الثنائي بـ10 آلاف فرانك سويسري (8.5 آلاف يورو) لكل منهما.

كما غرم الفيفا، ستيفان ليشتنشتاينر، ظهير أيمن منتخب سويسرا، 5 آلاف فرانك سويسري (4.5 آلاف يورو)، بسبب تقليد زميليه تشاكا وشاكيري.

ونشبت عدة حروب بين كوسوفو وصربيا في السنوات الماضية، وترفض الأخيرة الاعتراف بانفصال كوسوفو المعلن من جانب واحد.

المصدر: وكالات