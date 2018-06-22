تعرف على سر الاحتفال الغريب لثنائي سويسرا بعد التسجيل في مونديال روسيا

أثار الثنائي جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري الجدل خلال احتفالهما بتسجيل هدفي فوز منتخبهما سويسرا على صربيا 2-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم روسيا 2018.

وأقدم اللاعبان، اللذان تعود أصولهما إلى ألبان كوسوفو، على فرد يديهما بعد تسجيلهما هدفين، في إشارة إلى شعار "النسر الألباني"، في تحد على ما يبدو للفريق الصربي.

Granit Xhaka's father, an Albanian, was a political prisoner in #SRB in the 1980s.



The celebration tonight? A double eagle - that of the Albanian flag. 🇦🇱



📻📲 https://t.co/erIySsYSdE #worldcup #bbcworldcup #SRBSUI pic.twitter.com/9orWSSBR6b — BBC 5 live Sport (@5liveSport) June 22, 2018

كما لعب شاكيري بأحذية تميزت بأعلام سويسرا وكوسوفو الانفصالية التي لا تعترف صربيا أو روسيا باستقلالها.

Our #WorldCupRussia2018 newsletter for today: Balkan ghosts, Brazil rises and Mexico's "banana peel." We also try to explain why the South Americans are having a rocky tournament. https://t.co/bgBHQC1s3j — Scott Wilson (@PostScottWilson) June 22, 2018

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وأثارت طريقة احتفال اللاعبين جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد مزج السياسة بكرة القدم.

وربما سيتلقى اللاعبان عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كونهما استخدما شعارات سياسية في بطولة تابعة له، وهو ما يرفضه "الفيفا" بشكل كلي.

المصدر: وكالات