سويسرا تغتال أحلام صربيا في مونديال الوقت "القاتل"

قلبت سويسرا تأخرها بهدف إلى فوز قاتل بنتيحة 2-1 على صربيا اليوم الجمعة في المباراة التي احتضنها ملعب كالينينغراد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدم لصربيا ألكسندر ميتروفيتش في (د.5) إلا أن غرانيت تشاكا أدرك التعادل في (د.52)، قبل أن يسجل شيردان شاكيري في (د.89).

وهو الفوز الأول لسويسرا بعد تعادلها مع البرازيل في الجولة الأولى (1-1) فرفعت رصيدها إلى 4 نقاط بالتساوي مع المنتخب الأمريكي الجنوبي الذي حقق فوزه الأول في وقت سابق الجمعة على كوستاريكا 2-0.

وتملك سويسرا فرصة كبيرة لبلوغ الدور ثمن النهائي كونها تلاقي في الجولة الثالثة الأخيرة الثلاثاء المقبل كوستاريكا التي فقدت كل آمالها في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة بعد خسارتين متتاليتين.

في المقابل، وبعد بدايتها الجيدة في الجولة الأولى بفوزها على كوستاريكا (2-0)، منيت صربيا بخسارتها الأولى وتراجعت إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيدها عند 3 نقاط.

وصعبت صربيا مهمتها في التأهل كونها تلاقي البرازيل في الجولة الأخيرة حيث تحتاج الأولى إلى التعادل فقط لتخطي الدور الأول، فيما يتعين على صربيا الفوز لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

المصدر: وكالات