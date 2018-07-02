موراي ينسحب من بطولة ويمبلدون

أعلن نجم التنس البريطاني آندي موراي انسحابه من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب التي تنطلق اليوم الاثنين وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ولأول مرة منذ 12 عاما لن يشارك موراي حامل لقب ويمبلدون عامي 2013 و2016 في منافساتها.

وكتب موراي في صفحته الرسمية على فيسبوك: "بكل أسف، أعلن انسحابي من ويمبلدون".

وأضاف: "لقد حققت تقدما ملموسا في التمارين وفي المباريات في الأيام العشرة الأخيرة، لكن بعد مشاورات مطولة مع فريقي، أعلن وبقلب حزين أن خوض خمس مجموعات قد يكون سابقا لأوانه فيما يتعلق بعملية التعافي".

وسيشارك جاسون جونغ (154 عالميا) بديلا لموراي (31 عاما) وسيواجه الفرنسي بينوا بيير في الدور الأول.

المصدر: وكالات