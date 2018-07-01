رونالدو يوجه ضربة موجعة لمنتخب بلاده

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيغيب عن مواجهة منتخب بلاده ضد إيطاليا، يوم 10 سبتمبر المقبل، في إطار دوري الأمم الأوروبية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" بأن رونالدو حصل على بطاقة صفراء أمام الأوروغواي (1-2)، خلال مباراة دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018.

Reuters Toru Hanai

وكانت هذه البطاقة الصفراء الثانية لقائد منتخب البرتغال في البطولة، وبالتالي كان سيغيب عن الدور ربع النهائي للمونديال، لولا خروج البرتغال.

وسيتم تطبيق عقوبة الإيقاف بحق رونالدو، في المباراة القادمة لمنتخب بلاده، أمام إيطاليا، لحساب المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

المصدر: وكالات